Onderzoek taalgebruik Jonathan Edwards

In New Haven ging woensdag een grootse Jonathan Edwardsconferentie van start. Met moderne technieken wordt het godsbeeld van de theoloog nog meer verhelderd.

De lezingen in New Haven zijn zo ingedeeld dat er vanuit de verschillende continenten een verslag wordt gegeven.

De eerste sessie komt aan Amerika toe. Gerald McDermott vertelt hoe de heiligen in de hemel zich volgens Edwards verblijden over het verlossingswerk op aarde. Dit is een bijzondere benadering. In de eerste plaats omdat het zien belangrijker is dan het horen. In de tweede plaats omdat het niet gaat om het directe aanschouwen van God, maar het zien van Gods werken.

Jonathan Edwards onverminderd in de belangstelling

Vervolgens vertelt Chris Chun uit San Fransisco over de opening van een nieuw Edwards-centrum, terwijl Douglas Sweeney ingaat op de strijd tussen de ‘new lights’ en de ‘old lights’ waarbij Edwards bij de nieuwlichters werd gerekend.

De tweede sessie is toebedeeld aan Afrika. Adriaan Neele laat zien hoe Edwards in 1737 al ‘profeteerde’ dat het evangelielicht in heel Afrika zou schijnen. Het is treffend om te zien hoe de geschriften van Edwards voor zendelingen in Afrika een stimulans zijn geweest voor hun werk. Dolf Britz uit Zuid-Afrika laat zien welke visie Edwards concreet op de Kaap de Goede Hoop had en hoe de oorspronkelijke bewoners bij het Evangelie zijn betrokken.

Er zijn ook vertegenwoordigers uit Azië en Australië. In de derde sessie vertelt Rhys Bezzant uit Melbourne over zijn onderzoek naar het koninkrijk van God bij Edwards. Het blijkt niet alleen geestelijk in zijn ziel te functioneren, maar het neemt ook een plaats in tijd en ruimte in. Peter Jung uit Zuid-Korea laat zien hoe Edwards een plaats heeft gekregen in het christendom in dit land. Het bijzondere is dat de opwekking hier groter is geweest dan ten tijde van Edwards in de Great Awakening. Jung houdt een indringende ‘preek’ over de macht van geld en seksualiteit in het leven van christenen.

De Hongaar Tibor Fabiny legt de indringende vraag op tafel hoe Luthers theologie van het kruis zich verhoudt tot Edwards’ theologie van Gods heerlijkheid.

Michal Choinski uit Polen gebruikt moderne digitale technieken om het taalgebruik van Edwards in kaart te brengen. Het levert originele inzichten op over Edwards’ stijl en de ontwikkeling daarvan in de loop der jaren. Door dit onderzoek wordt duidelijk welke activiteiten Edwards aan God toeschrijft en welke daden Gods kinderen jegens God uitoefenen. Dit zijn belangrijke gegevens om het godsbeeld van Edwards te leren kennen. Aan Mark Noll is toevertrouwd om Edwards’ relatie met Schotland te vertolken. De Owen-specialist Crawford Cribben vertelt over het onderzoek in Groot Britannië.

Zuid-Amerika komt ook aan bod. Het is bijzonder om te zien hoe de geschriften van Edwards ook in Latijns Amerika een plaats hebben gekregen.

Het slot is voor West-Europa. Jan Stievermann uit Heidelberg bespreekt het piëtisme bij Edwards. Philip Fisk, Andreas Beck en Wim van Vlastuin voeren het woord vanuit het Edwards-centrum in de Benelux. Laatstgenoemde gaat in op de twee dissertaties en twee academische artikelen die recent vanuit Nederland zijn geschreven. Het ene artikel laat zien hoe Edwards tijdens zijn leven steeds meer neigde naar een geestelijke invulling van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het andere artikel gaat in op het actuele belang van Edwards’ inzicht over de inwoning van de Heilige Geest.

Prof. dr. W. van Vlastuin woont in New Haven (VS) een Edwardsconferentie bij. Deel 2 van 2 verslagen.