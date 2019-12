Onderzoek Pew: Christen leeft in kleiner huishouden dan moslim

Een moslim leeft wereldwijd gezien gemiddeld samen met zes personen in een huishouden. Een christen heeft gemiddeld vier huisgenoten.

Dat blijkt uit cijfers die het Amerikaanse Pew Research Centre donderdag heeft gepresenteerd.

Op basis van gegevens uit 130 landen concludeert Pew dat een moslim wereldwijd gemiddeld 6,4 huisgenoten heeft. Een hindoe leeft gemiddeld samen met 5,7 huisgenoten, een christen met 4,5 personen. De grootte van de huishoudens waarin boeddhisten (3,9 personen), Joden (3,7) en niet-religieuzen (3,7) leven, ligt het laagst. Het gemiddeld aantal personen met wie iemand samenleeft, is 4,9.

De meeste huishoudens (38 procent) bestaan wereldwijd uit ”brede families”, ofwel huishoudens waar naast kinderen of partners ook andere familieleden deel van uitmaken. Dan is er bijvoorbeeld sprake van volwassenen die niet alleen met hun kinderen, maar ook met broers, zussen of ouders onder één dak leven. Een meerderheid van de hindoes leeft in een ”brede familie”, terwijl moslims, christenen en Joden voornamelijk leven in een huishouden dat bestaat uit twee ouders met een of meer minderjarige kinderen.

De onderzoekers wijzen erop dat er naast religieuze factoren ook andere redenen zijn die bepalend zijn voor de grootte van het huishouden waarin iemand leeft, zoals culturele, economische, geografische en wettelijke redenen.

Een Europese christen leeft gemiddeld in een huishouden dat bestaat uit 3,1 personen, terwijl een moslim in Europa gemiddeld 4,1 huisgenoten heeft. Veertien procent van de christenen in Europa leeft in een eenpersoonshuishouden. Dat geldt ook voor 7 procent van de Europese moslims.

Christenen in Nederland en andere West-Europese landen leven in ruim een kwart van de gevallen in een huishouden dat bestaat uit een echtpaar zonder kinderen. Ierland is een uitzondering in West-Europa: daar leeft 40 procent van de christenen in een huishouden dat bestaat uit een echtpaar met kinderen.