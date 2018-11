Onderzoek naar geestelijke verzorging in thuissituatie van start

De Rijksuniversiteit Groningen start met een onderzoeksproject naar geestelijke verzorging in de thuissituatie.

Dat meldde de faculteit godgeleerdheid en godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen donderdag.

Het onderzoeksprogramma ”Spirituele zorg dichtbij huis”; van prof. dr. Hetty Zock en dr. Anja Visser-Nieraeth, krijgt onder meer subsidie van financieringsinstituut ZonMW. In het onderzoek worden de mogelijkheden voor de integratie van geestelijke verzorging in de extramurale zorg in Nederland belicht.