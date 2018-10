Onderzoek: Evangelicalen VS zijn in verwarring over de leer

Een meerderheid van de Amerikaanse evangelicalen heeft opvattingen die in strijd zijn met de Bijbelse waarheid.

Dat concludeert Ligonier Ministries, een Amerikaanse organisatie die het gereformeerde erfgoed wil verspreiden, op basis van hun tweejaarlijkse onderzoek State of Theology. De studie, uitgevoerd door onderzoeksbureau LifeWay Research, brengt de opvattingen van Amerikanen en Amerikaanse evangelicalen over God, Jezus Christus, zonde en eeuwigheid in kaart.

Het onderzoek dat deze week werd gepresenteerd, laat volgens Ligonier Ministries een grote verwarring onder Amerikanen en Amerikaanse evangelicalen zien over de leer van de Bijbel. „Er is iets heel erg mis als een meerderheid van de Amerikanen de juiste antwoorden kan geven op fundamentele Bijbelse vragen en tegelijkertijd zegt dat hun overtuiging puur een persoonlijke kwestie is.”

Evangelicalen hebben een grote betrokkenheid op het Evangelie, maar een meerderheid heeft opvattingen die in strijd zijn met de waarheid van de Bijbel, concludeert Ligonier Ministries. „Een voorbeeld: hoewel evangelicalen geloven dat Jezus aan het kruis stierf voor hun redding, begrijpen velen de ernst van de zonde niet volledig.”

Met de stelling ”Iedereen zondigt een beetje, maar de meeste mensen zijn van nature goed”, is 53 procent van de evangelicalen het eens. Ruim de helft van de evangelicalen is het eens met de stelling ”God aanvaardt alle religies, inclusief het christendom, het jodendom en de islam”. In 2016 was dit nog 49 procent.

Het merendeel (91 procent) kan zich vinden in de uitspraak dat God een persoon niet als rechtvaardig beschouwt vanwege zijn werken, maar alleen vanwege zijn geloof in Jezus Christus. Ook zegt 97 procent in de Drie-eenheid van God te geloven.

Van de niet-evangelicale Amerikanen zegt 60 procent dat het geloof een kwestie is van een persoonlijke mening en dat het niet om een objectieve waarheid gaat; van de evangelicalen is 32 procent het met die stelling eens.

De opvattingen van jongeren tussen de 18 en 34 jaar over ethische kwesties, zoals abortus en homoseksualiteit, zijn Bijbelgetrouwer dan twee jaar geleden, blijkt uit het onderzoek. Zo noemt 53 procent de Bijbel letterlijk waar, ten opzichte van 46 procent in 2016. 57 procent van de jongeren noemt een abortus zonde, twee jaar geleden was dat 50 procent.

Seks voor het huwelijk

In 2016 noemde 47 procent van de zogeheten millennials seks voor het huwelijk een zonde, in 2018 doet 54 procent dit.

De resultaten laten zien dat er dringend behoefte is aan een goede Bijbelse leer en aan de prediking van het Evangelie, concludeert Ligonier Ministries. „Miljoenen mensen begrijpen de heiligheid van God, de realiteit van de zonde en de enige weg van redding in Jezus Christus niet. Er is veel werk te doen, maar het is onze hoop dat deze bevindingen de kerk zullen dienen in haar pogingen om meer mensen te bereiken met de getrouwe verkondiging van de waarheid van Gods Woord.”