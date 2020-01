Onderzoek brengt alle kerken VS in kaart

Het is een ongekende operatie: in de Verenigde Staten worden dit jaar álle kerkgenootschappen en religieuze groepen in kaart gebracht, én ook hoeveel leden ze hebben.

Dat meldde het evangelicale magazine Christianity Today begin deze maand.

Het betreft de zogenoemde 2020 US Religion Census. Kerkhistorici, sociologen en statistici gaan het hele land door: van de ene burgerlijke gemeente naar de volgende. Zo verzamelen ze informatie van alle plaatselijke kerken in de VS. Ze noteren het kerkverband en hoeveel leden een kerk in de boeken heeft staan.

De laatste keer dat een dergelijke inventarisatie werd gemaakt, was in 2010. Toen werden er 236 religieuze groeperingen geteld, met bijna 345.000 plaatselijke kerken of afdelingen. Opgeteld goed voor meer dan 150 miljoen reguliere leden. Er werd een 726 pagina’s tellend naslagwerk over gepubliceerd.

Elke tien jaar vindt het onderzoek plaats. Het onderzoek is belangrijk, omdat de meeste gegevens over de omvang van de verschillende religies in de VS via enquêtes tot stand komen. Die zijn vaak niet nauwkeurig.

Het monnikenwerk wordt uitgevoerd onder auspiciën van de Association of Statisticians of American Religious Bodies (ASARB). De organisatie is onafhankelijk en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de Amerikaanse overheid. Die registreert sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer de religieuze deelname van de bevolking. Wel valt het onderzoek samen met de National Census, een bevolkingsonderzoek van de regering.

De onderzoekers willen tegelijk in kaart brengen hoe de demografische ontwikkelingen zijn als het gaat om de kerkgenootschappen. Bijvoorbeeld wat de invloed is van kerkverlating, migratie en hoe kerken qua vorm, stijl en inhoud veranderen.

Er is niet alleen een grote variatie in kerken onderling, maar ook binnen kerkelijke stromingen zélf. Zo zijn er alleen al twaalf types van lutheranen en dertig verschillende gezindten die zich rekenen tot de Amish. Er zijn zuidelijke baptisten, maar ook Amerikaanse baptisten. En nationale, fundamentalistische, progressieve en vrije wilbaptisten.

De VS telt ook vele onafhankelijke kerken die zich tot geen enkel kerkverband rekenen of juist gemeenten die bij meer dan één kerkverband horen. De onderzoekers gaan tevens de kerkgemeenschappen tellen die geen eigen gebouw hebben en plaatselijke kerken die juist op meer dan één locatie samenkomen.