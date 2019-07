„Onderzoek BBC naar religie in Arabische wereld deugt niet”

Steeds meer mensen in de Arabische wereld geven aan niet langer religieus te zijn, meldde de BBC vorige maand. In het onderzoek is de vraag echter verkeerd gesteld.

Dat zei socioloog Mounir Saidani van de universiteit van Tunis (Tunesië) recent tegenover de Duitse radiodienst Deutschlandfunk, meldde de Duitse nieuwsdienst Idea deze week. De BBC ondervroeg meer dan 25.000 mensen in tien Arabische landen en concludeerde dat 13 procent van de ondervraagden zichzelf als niet-religieus ziet. In 2013 was dat nog 8 procent.

Volgens Saidani is in het onderzoek de vraag verkeerd gesteld. Velen in de Arabische wereld brengen het woord ”religieus” in verband met politiek. Ze willen zich niet identificeren met politiek-religieuze bewegingen en noemen zich daarom niet-religieus. Was er gevraagd: Gelooft u in God? dan zou 99 procent met ja hebben geantwoord, stelt de socioloog.