Onderzoek actie Kerkbalans naar betrokkenheid kerkleden

Kerkbalans is een groot onderzoek gestart om te kijken hoe de betrokkenheid is van kerkgangers bij hun plaatselijke kerk en in hoeverre ze bereid zijn om financieel aan de kerk bij te dragen.

Dat maakte de organisatie van de landelijke geldwervingsactie voor onder meer de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk vorige week bekend. „Door de maatregelen rond Covid-19 zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen. Dan is de kerk –al dan niet via internet– een belangrijke plek van verbinding”, aldus woordvoerder Anna Kruse.

Tegelijk krijgt het comité van Kerkbalans ook signalen uit parochies en gemeenten dat zij het zwaar hebben. Collecte-inkomsten lopen terug omdat er de beperking is van het aantal kerkgangers in diensten. „Kerken doen er van alles aan om mensen te stimuleren om te blijven geven, bijvoorbeeld digitaal in plaats van in de collectezak, maar dit is iets waar velen toch niet aan gewend zijn.”

Het onlineonderzoek is op 3 november van start gegaan en wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Citisens. Dat heeft een eigen panel dat geraadpleegd wordt, maar Kerkbalans zet de enquête nu breder uit. „We vragen nu kerkleden en parochianen mee te doen met dit grootschalige, onlineonderzoek”, aldus Kruse. „We hebben meer dan duizend mensen nodig voor een representatieve peiling en verwachten ook dat we dat gaan halen.” Tot 23 november kan de vragenlijst worden ingevuld. In januari, bij de start van Actie Kerkbalans 2021, worden de resultaten bekendgemaakt.