Ondernemingsraad VU: Stop met ontslaan theologen

De ondernemingsraad van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is „ontstemd” over de gang van zaken bij de theologische faculteit, die medewerkers wil ontslaan. „En dat is een understatement”, aldus OR-voorzitter Henk Olijhoek.

De OR heeft het college van bestuur een boze brief gestuurd, maar daar nog geen antwoord op gekregen, meldde het VU-blad Ad Valvas vrijdag. „Wij zeggen: „Stop hiermee.” We vragen ons af of dit echt een levensvatbaar plan is, of dat we dit over twee jaar nog een keer meemaken.” De ontslagen gaan mogelijk „in de richting van tien medewerkers.” Het zou vooral gaan om specialisten die de pensioengerechtigde leeftijd naderen. „Die komen dus niet zo makkelijk meer aan de bak”, aldus Olijhoek.

„Na de vorige reorganisaties aan de VU heeft het college van bestuur een aantal keren uitgesproken dat er geen medewerkers meer gedwongen zouden worden ontslagen”, aldus Olijhoek. „En nu wordt er, met de pijnlijke processen van eerdere reorganisaties nog vers in het geheugen, toch weer een groep medewerkers met ontslag bedreigd.”

Ook over de procedure is de OR niet te spreken. „De betrokken medewerkers hebben al een brief met een concept personeelsplan gekregen voordat het college van bestuur een besluit heeft genomen over het conceptreorganisatieplan en terwijl er nog helemaal niks bekend was bij de medezeggenschap. Dat is niet hoe het hoort. Eerst hoort het college te besluiten over een conceptplan, dan komen medewerkers en de medezeggenschap aan bod en pas als er een definitief plan ligt, zouden met ontslag bedreigde medewerkers op de hoogte moeten worden gebracht.”

„Bovendien is alles gehuld in geheimzinnigheid, met zwijgplicht en alles”, aldus Olijhoek. „Dit heeft niks te maken met de openheid waar de VU zo hoog over opgeeft.”

Het voornemen van de theologische faculteit kwam vorige week als een donderslag bij heldere hemel. „De hele tijd lezen we dat de faculteit tot de wereldtop behoort”, zegt Olijhoek, die spreekt van een „wrange boodschap.”

Tegenover Advalvas zinspeelde prof. Ruard Ganzevoort, decaan van religie en theologie (de officiële naam van de faculteit), op een koerswijziging, waarbij vooral ingezet zou worden op interreligieuze dialoog en maatschappelijke vraagstukken. „Op zich kan ik me zo’n heroriëntatie voorstellen, als overlevingsstrategie”, zegt Olijhoek. „Maar we willen graag een plan zonder gedwongen ontslagen.”

Lees ook:

Faculteit religie en theologie VU gaat reorganiseren (rd.nl, 29-01-2019)