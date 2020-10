Onderhoud kerken in Verenigd Koninkrijk onder druk

Anglicaanse en rooms-katholieke kerkleiders uit Groot-Brittannië hebben de noodklok geluid over de staat van hun kerkgebouwen.

De leiders van de twee grootste kerkgenootschappen in het Verenigd Koninkrijk roepen de Britse overheid op meer geld beschikbaar te stellen voor het onderhoud van de kerken, aldus de nieuwsdienst Christian Today.

„Onze kerken bieden pastorale gesprekken, slaapplekken voor daklozen en zoveel meer zaken aan”, zegt de rooms-katholieke aartsbisschop van Cardiff. „Het onderhoud van onze gebouwen wordt echter steeds duurder, terwijl de financiële steun vermindert.”

Volgens Claire Walker van de National Churches Trust, een organisatie die zich inzet voor het onderhoud van kerken, ontvangen te weinig kerken hulp. „We krijgen jaarlijks duizenden aanvragen voor reparaties, maar we kunnen momenteel maar een kwart van deze kerken steunen.”

Eerder deze maand meldde de organisatie dat kerken tussen mei 2019 en mei 2020 ruim 13 miljard euro aan sociale en economische steun aan de maatschappij hebben gegeven. Tijdens de coronacrisis gaven veel kerken voedsel of mentale hulp aan mensen die dat nodig hadden. Volgens Walker is het daarom essentieel dat deze kerken open kunnen blijven.

„Tijdens de lockdown plaatste de overheid kerkgebouwen in dezelfde categorie als sportscholen en bioscopen en verplichtte ze hen de deuren te sluiten”, aldus Walker. „Voor de zwaksten in onze maatschappij is de hulp van de kerk geen keuze, maar een essentiële behoefte. Die hulp kunnen we alleen bieden als de kerkgebouwen goed onderhouden worden.”