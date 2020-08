Onafhankelijk Joods in de synagoge van Christchurch

In Christchurch, op het Zuidereiland in Nieuw-Zeeland, huist een onafhankelijke Joodse gemeente. „We zijn klein en gezellig, maar het ontbreekt ons aan religieus gevoel.” Vivienne Levy is tandarts, maar in haar vrije tijd voorzitter van de Joodse gemeenschap. Ze heeft net overleg gehad met de commissie van beheer, waarvan Sidney Weil, emeritus hoogleraar accounting, voorzitter is. Samen beantwoorden ze in de synagoge vragen over hun gemeenschap.

Omdat een naam als Christchurch geen etiket is dat bij een Joodse gemeente past, heet de gemeente Canterbury Hebrew Congregation, naar de provincie waarvan Christchurch de hoofdstad is. Levy vult haar typering van zojuist nog even aan: „We zijn heel heterogeen en ongewoon anders.” Weil daar weer overheen: „Ik zeg liever: we zijn volstrekt onafhankelijk.”

Vivienne Levy toont foto’s van hoe het vroeger was. beeld Marius Bremmer

Tijdens de aardbevingen van 2011 raakte de oude synagoge Beth El onherstelbaar beschadigd. Die is inmiddels verruild voor een prachtige nieuwe sjoel. Dit witte gebouw ligt wat verscholen achter opschietende wilgenbomen, maar tooit zich toch met een opvallende blauwe davidsster. Alleen een eenvoudig kastje met cijfercode scheidt straat van erf – niks geen mobiele politiepost, geüniformeerde veiligheidsdienst of zwenkende camerasystemen.

Speelt veiligheid hier dan geen rol? De vraag wekt een beetje de lachlust. Weil kijkt vragend naar Levy: „Ons gebouw is een paar jaar geleden toch beschoten?” Levy reageert: „Nee joh, dat waren kwajongens met een windbuks.”

Atheïst

In 1864 vestigden zich de eerste Joden in Christchurch. Deze orthodoxe groep vond het steeds moeilijker om in Christchurch religieus te leven en vertrok geleidelijk naar grotere gemeenschappen in Wellington en Auckland op het Noordereiland. Er kwamen nieuwe immigranten uit de VS, Engeland, Australië, Zuid-Afrika, Israël en Nederland. „Sinds kort is er zelfs een Moshe uit de stad Poona in India”, lacht Levy, die zelf dertig jaar geleden immigreerde vanuit het Engelse Liverpool. „Mensen zoals ik kwamen naar Christchurch vanwege de kwaliteit van leven.” Levy is orthodox opgevoed, maar heeft dat achter zich gelaten. „Ik ben intussen atheïst en hier met een niet-Joodse man getrouwd.”

Ook Sidney Weil, geboren in een klein dorp bij Bloemfontein in Zuid-Afrika, genoot een Joodse opvoeding. Hij verruilde zijn vaderland 25 jaar geleden voor een betere betrekking aan de lokale Lincoln University. Hij grapt: „In Zuid-Afrika voetbalde ik niet tijdens Pesach, hier denk ik daar anders over. Maar ik ben wel zo Joods dat ik nog steeds fan ben van Ajax in Amsterdam.”

Vaderjoden

Beiden kwamen hier toen de oude garde nog de dienst uitmaakte. Levy kan er nog met afgrijzen over spreken: „In mijn begintijd werd een dochter van een Joodse moeder en een niet-Joodse vader vermoord. De orthodoxie verbood toen een Joodse begrafenis. We organiseerden toen zelf een dienst in een zakencentrum, waar de jeugd Hebreeuwse liederen zong.” In naam en op papier is de gemeente nog steeds orthodox, maar in de praktijk uiterst liberaal. Levy is er trots op dat zij als vrouw voorzitter kan zijn. „Dat kostte jaren van discussies, uiteindelijk werden de statuten gewijzigd.” Sidney Weil: „Ik heb een diep verlangen om ook mensen met alleen een Joodse vader in de schoot van onze gemeente op te nemen, maar we zijn formeel nog steeds orthodox en die regels laten dat niet toe.” Levy is het niet met Weil eens: „Vaderjoden zijn geen Jood, zo voel ik het nou eenmaal.” En ze bekent meteen als vrijdenker hiermee wel een probleem te hebben.

Chabad

Ooit was er in Christchurch elke week een dienst, er was zelfs een cheider (een traditioneel Joodse school), maar intussen heeft de Canterbury Hebrew Congregation geen eigen rabbijn meer. Daarom gaan de leden voor een bar mitswa of bat mitswa naar Israël. Levy: „De laatste choepa hier, een Joodse bruiloft onder de trouwhemel, is al heel lang geleden.”

Toch zit er op deze woensdagavond in de royale hal van de synagoge een zwartgeklede en bebaarde rabbijn met een paar leden van de gemeente aan tafel. Levy legt uit: „Hij is van Chabad, een ultraorthodoxe beweging uit New York die afgedwaalde Joden weer actief bij het geloof wil betrekken. Wij zijn gastvrij, hij bespreekt hier elke woensdag met liefhebbers de Thora. Ik weet zo even zijn naam niet meer, hij is ook geen lid bij ons.” Chabad heeft een eigen religieus centrum in Christchurch. „Ik ben er nooit geweest, ik heb er niets mee”, zegt Levy. „Voor bijzondere gelegenheden mogen ze ook onze grote zaal gebruiken. Dan hangt iemand eerst een enorm gordijn op om de vrouwen van de mannen te scheiden.”

Antisemitisme

Weil had er in het begin moeite mee om zijn draai te vinden. „Het is hier, anders dan in Zuid-Afrika, een christelijke monocultuur waar je niet makkelijk tussenkomt. Ik was niet alleen Zuid-Afrikaan, maar ook nog eens Joods.” Vivienne Levy bestrijdt dat eerst, maar geeft dan toe dat ze makkelijker integreerde door te trouwen met een Nieuw-Zeelander. „Ik denk dat de meeste mensen niet eens Joden in hun omgeving kennen, al zijn die er wel.”

Sidney Weil en Vivienne Levy zijn het niet altijd eens. Op de achtergrond het frontkozijn uit de oude synagoge, dat hier nu dient ter decoratie. beeld Marius Bremmer

Sinds Nieuw-Zeeland op eigen benen staat, kende het land maar liefst drie Joodse premiers, meer dan welk ander land buiten Israël. De laatste, John Key, was van 2008 tot 2016 premier. Hun Joodse afkomst is nooit onderwerp van gesprek geweest. Weil: „Vorig jaar nog won de Joodse acteur Taika Waititi een prijs voor zijn gewaagde Hitlerrol in de filmkomedie ”Jojo Rabbit”. Zijn moeder heet Cohen en stamt af van Russische immigranten, zijn vader is een oorspronkelijke Nieuw-Zeelander, een Maori. De pers juichte: ”Maori wint Oscar”. Met zijn Joodse afkomst wist men geen raad, gewoon uit onwetendheid van de mensen hier.”

De voorkant van de voormalige ingestorte synagoge Beth El. beeld Marius Bremmer

Toeristen

Hoeveel Joden wonen er in de provincie Canterbury? Levy moet lachen. „Bij de laatste volkstelling meer dan 500, maar waar die allemaal uithangen is onduidelijk. Als ik m’n best doe kom ik misschien op 200 tot 250 namen van mensen die ik als Joods ken. In onze ledenlijst hebben we nu zo’n veertig adressen en ook twaalf belangstellenden op de mailinglijst. Verder werken er hier aardig wat Israëliërs, maar die houden zich afzijdig.”

Weil vult aan: „Voor de aardbeving hadden we nog regelmatig minjan (het benodigde minimum van tien aanwezigen in een dienst, MB), nu nog maar een paar keer per jaar en dan ook alleen door toeristen, bijvoorbeeld als er een cruiseschip in de haven ligt.” Maar ook bij Joodse feestdagen zijn er activiteiten, zoals bij Soekot (het Loofhuttenfeest) en met Pesach een gezamenlijke seidermaaltijd. Weil: „Chanoeka, het lichtjesfeest in december, is het hoogtepunt. Dan is het in de synagoge een drukte van belang. Met Chanoeka komt er in Christchurch achter haast elke boom wel een Jood vandaan.”

De voorkant van de voormalige ingestorte synagoge Beth El. beeld Marius Bremmer

Aanslag

In maart 2019 schoot in Christchurch een Australische blanke extremist zijn geweer leeg in een moskee, met 51 doden als gevolg. Tijdens een vredesdemonstratie kort daarna wees de imam van Auckland naar „zionisten” die achter de aanslag zouden zitten. Weil raakt geëmotioneerd: „De Joden kregen ten onrechte de schuld en niemand weersprak dat toen, ook onze premier Lucinda Ardern niet, terwijl zij zich vaak keert tegen haatzaaien.”

Levy: „Na deze vreselijke aanslag zijn er in onze stad gelukkig meer onderlinge contacten tussen Joden, christenen en moslims ontstaan. We organiseren samen activiteiten in het Holocaust Center in Wellington of hier in de lokale bibliotheek. Met Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar) zijn moslims aanwezig als wij brood in de rivier gooien als teken van het wegdoen van zonden. Wij worden nu ook door moslims uitgenodigd voor het breken van het vasten tijdens de ramadan.”

Hoe ziet de voorzitter de toekomst van de Joodse gemeente? „De toekomst? Wat een vraag, niemand kan de toekomst voorspellen en met veertig Joodse gezinnen hebben we hier vijftig verschillende meningen.” Penningmeester Weil zou graag zien dat meer mensen bij de gemeente betrokken raken en dat er ook maar een vleugje meer religieus gevoel komt bij de leden. „Maar ik durf te wedden dat dit ijdele hoop is…”

Het monument uit 1943 ter nagedachtenis aan de vroegere Joodse begraafplaats en namen van de herbegraven overledenen. beeld Marius Bremmer

Na de aardbeving van 2011 zijn er nooit herstelwerkzaamheden verricht op de Joodse sectie van de grote begraafplaats van Christchurch. beeld Marius Bremmer

Verwaarloosde begraafplaats

De eerste Joodse begrafenis in Christchurch was die van Samuel Cohen in 1865 op een perceel in het centrum, gekocht door rijke Joodse immigranten. In 1943 werd deze dodenakker verplaatst naar de algemene begraafplaats buiten de stad, waar de Joodse gemeenschap al twee secties had. Wie daar nu gaat kijken, slaat de schrik om het hart: overal liggen omgevallen zerken en grafmonumenten. Hier zie je –net als overal elders op de algemene begraafplaats– nog steeds de gevolgen van de verwoestende aardbeving van 2011. Ook het fraaie monument met de namen van de herbegraven leden ligt op de grond. Voorzitter Vivienne Levy: „Oh, is het nog steeds niet netjes gemaakt? Er liggen vooral familieleden van de generatie die hier vertrokken is. Ik kom er zelf nooit. Ik maak wel even een notitie om er eindelijk werk van te maken.”