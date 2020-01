”Omzien naar elkaar” opnieuw winnaar peiling Kerkbalans

De plaatselijke kerk is vooral van waarde omdat christenen daar naar elkaar omzien, gastvrij zijn en vieringen houden.

Dat blijkt uit de vrijdag gepresenteerde resultaten van een peiling onder leden van de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente, de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk.

Het onderzoek is uitgevoerd door de landelijke organisatie van de geldwervingsactie Kerkbalans 2020. De deelnemende kerkgenootschappen vragen de komende twee weken al hun leden om een financiële bijdrage voor de eigen kerk.

Ruim 1400 protestanten en rooms-katholieken vulden de online enquête in. Ze konden dertien waarden van de lokale kerk een cijfer geven. Als belangrijkste waarde komt ”omzien naar elkaar” naar voren, meteen gevolgd door ”gastvrij zijn”. Op drie staat het houden van ”inspirerende vieringen”, gevolgd door ”aandacht voor kinderen en tieners”. Daarna komt ”ruimte voor ontmoeting met God”.

Sociaal

„Met de peiling willen we iedereen aan het denken zetten over de meerwaarde van de lokale kerk”, zegt woordvoerder Anna Kruse. Volgens haar wordt vooral het sociale aspect van kerk-zijn hoog gewaardeerd. „De kerk is een gemeenschap waarin mensen zich met elkaar verbonden weten, waar ze het fijn vinden dat er aandacht voor elkaar is, ook als iemand bijvoorbeeld door ziekte lange tijd niet kan komen. Een ander aspect van kerk-zijn dat wordt gewaardeerd is de geloofsbeleving: waarden als de ontmoeting met God en inspirerende vieringen scoren ook hoog. Het zijn juist deze aspecten die een kerk onderscheiden van andere organisaties.”

De kerkleden vinden aandacht voor het milieu, missionaire aanwezigheid in de omgeving en creativiteit in de eredienst minder belangrijk voor een plaatselijke gemeente of parochie.

De deelnemers werd ook gevraagd welke waarden zij het meest van toepassing vinden op hun eigen kerk. Het vieren van sacramenten komt dan op de eerste plaats, gevolgd door het ”vieren en delen van levensgebeurtenissen”. Daarna volgen ”ontmoeting met God, ”lezen en uitleg van de Bijbel” en ”gastvrij zijn”. Hier scoren de waarden voor geloofsbeleving gemiddeld hoger dan de waarden voor gemeenschap.

Bijbellezen

In de plaatselijke kerk moet volgens de respondenten meer aandacht komen voor het omzien naar elkaar, voor inspirerende vieringen en voor kinderen en tieners.

Er zijn kleine verschillen tussen protestanten en rooms-katholieken. Bijbellezen vinden protestanten belangrijk en –nog meer– van toepassing op hun gemeente. Parochies zetten vaker in op het vieren van de sacramenten en levensgebeurtenissen.

Uit een vergelijkbare peiling in het kader van de actie Kerkbalans bleek vorig jaar dat ook toen de meeste kerkleden ”omzien naar elkaar” de belangrijkste kernwaarde van een gemeente vinden. Op de tweede plaats stond toen het ”zich bekommeren om de naasten in de directe en verre omgeving”. Het ”verzorgen van inspirerende vieringen” volgde op de derde plaats.

