Omzien naar elkaar in Nuenen

De protestantse gemeente Nuenen is op allerlei manieren betrokken op het dorp. ”Omzien naar elkaar” is haar jaarthema.

Het Noord-Brabantse Nuenen was in de negentiende eeuw de woonplaats van kunstenaar Vincent van Gogh. De zoon van de hervormde predikant Th. van Gogh, die van 1882 tot 1885 in Nuenen stond, maakte in 1884 een schilderij van de kerk. Op dit moment is het Van Goghkerkje niet meer in gebruik voor gewone zondagse erediensten. Door de groei van de protestantse gemeente na de Tweede Wereldoorlog –en vooral na 1970– werd het te klein. De kerk wordt nog wel gebruikt voor bijzondere diensten, uitvaarten en huwelijksbevestigingen.

Regenboog

Sinds 1999 heeft de protestantse gemeente Nuenen een nieuwe kerk aan de Sportlaan, tegenover een sporthal en vlak bij de rooms-katholieke kerk. Op de voorgevel prijken een regenboog en een kruis. Kerkgebouw De Regenboog is ruim en licht en telt diverse zalen.

Op een van de tafels in de tuinzaal ligt kerkblad Rond de Kerk, waarin het jaarthema ”Omzien naar elkaar” wordt toegelicht: „Het gaat over het contact tussen mensen in gemeente of parochie maar ook (ver) daarbuiten.”

Wat dit precies inhoudt, is uitgewerkt in een compleet boekwerk met een seizoensprogramma vol activiteiten. Die zijn ingedeeld in zeven categorieën, waaronder vieren, aan de weet komen, in gesprek zijn, doen en ontmoeten.

Het onderdeel vieren vermeldt naast de gewone kerkdiensten ook bijzondere en oecumenische diensten. Van de laatste zijn er elk jaar zes.

„Het contact met de katholieke parochie is heel goed”, vertelt Mieke Hendrickx, scriba van de gemeente. „We doen veel activiteiten samen en voelen ons verbonden met de parochie. Het is jammer dat we de eucharistie en het avondmaal niet samen kunnen vieren omdat de officiële leer van Rome dat niet toestaat.”

In Rond de Kerk geeft Jos Deckers, emeritus pastoraal werker van de parochie, een toelichting op het diaconaat in Nuenen. „Net als de kerken uit de Reformatie heeft in de Rooms-Katholieke Kerk altijd het besef geleefd dat inzet voor „de minsten der Zijnen” tot het wezen van de taken der kerk hoort.”

Kerst

Activiteiten die de parochie en de protestantse gemeente samen organiseren, zijn oecumenische thema-avonden, bijvoorbeeld over het milieu en vluchtelingen. Maar ook een geloofscursus voor zoekers naar „nieuwe geloofstaal.”

Om het kerk-zijn in het dorp verder gestalte te geven, worden er gesprekskringen en maaltijden gehouden. Eén keer in de maand kan iedere dorpeling aanschuiven voor een warme maaltijd. „Koffie met een krantje” is voor mensen met interesse voor het nieuws.

In de tijd voor Kerst organiseren de gezamenlijke Nuenense kerken een kerstpakkettenactie en een ‘levend’ kerstverhaal op de dorpsboerderij. Hierop komen jaarlijks 800 tot 1500 mensen af.

Hendrickx: „Het is onze taak om er te zijn voor onze naaste. Als onze buren zien hoe gastvrij we zijn, komt de kerk bij hen hopelijk in een beter licht te staan.”

Anjo Lourens, voorzitter van de kerkenraad: „We vinden dat we als kerk in het dorp present moeten zijn. We zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om kerk te zijn in deze tijd. Zo komen we met allerlei mensen in contact die je anders niet in de kerk zou zien. We willen delen wat waardevol is. De kerk moet een centrum voor levensvragen worden. We werken meer vanuit het Evangelie dan dat we het Evangelie brengen.”

Kees Huizing, verantwoordelijk voor de publiciteit: „Evangeliseren zit niet zo in de cultuur van deze kerk maar iets doen wel.”