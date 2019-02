Omstreden musical over mormonen nu ook in Nederland

De musical Book of Mormon, een kassucces in New York en Londen, komt in september naar Nederland. De theaterproductie is omstreden vanwege de manier waarop zij de mormonen neerzet en grof taalgebruik.

”The mormons are coming!” luidt het in de aankondiging, in bushokjes onder andere. ”De mormonen komen!” Theater Carré in Amsterdam, waar de musical te zien zal zijn, stelde dinsdag de reguliere verkoop open, nadat in de voorverkoop al „heel veel belangstelling” is getoond, aldus een woordvoerder desgevraagd. De opvoering begint op 26 september en eindigt op 20 oktober. Er worden zo’n dertig voorstellingen verwacht.

”Book of Mormon” is gemaakt door Trey Parker en Matt Stone. De musical vertelt over twee jonge, naïeve missionarissen die naar Oeganda worden gestuurd om mensen te winnen voor de Mormoonse Kerk, zoals de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bekendstaat. In Afrika worden zij echter geconfronteerd met de ellende waarmee de bevolking worstelt, zoals vrouwenbesnijdenissen, burgeroorlog, honger en aids. De musical beschrijft de spanning tussen de zending vanuit het Westen en de traditionele Afrikaanse cultuur. Daarbij wordt niet alleen de Mormoonse Kerk, maar religie en zending in het algemeen satirisch belicht.

Reacties

”Book of Mormon” kreeg bij de première in 2011 lyrische recensies en won een kast vol prijzen. Het stuk verbrak alle kaartverkooprecords in New York, Londen, Melbourne en Sydney.

De reacties op de musical zijn zeer uiteenlopend: van zeer enthousiast tot zeer afwijzend. De kritische reacties op de voorstellingen in New York betreffen de wijze waarop het mormoonse geloof satirisch in beeld wordt gebracht. Volgens een deel van de toeschouwers zijn sommige grappen grof, seksueel van aard of ronduit obsceen. Iemand schreef op een website: „Dit is niet geschikt voor kinderen of als je gevoelig bent voor grappen gemaakt ten koste van religie.” Sommigen vertrokken al na een halfuur. Ook de wijze waarop Afrikanen worden weergegeven, wordt als aanstootgevend ervaren.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is op 6 april 1830 in New York gesticht. Haar grondlegger was Joseph Smith, die kort daarvoor het Boek van Mormon had gepubliceerd.

Christiaan Kleijberg, woordvoerder van de Nederlandse tak, reageert desgevraagd opvallend laconiek op de musical. „Het beeld van de musical komt niet overeen met de werkelijkheid, maar dat zij zo. We verdedigen ons niet, noch gaan in de aanval. We hebben in diverse steden in Europa waar de musical is geweest in het programma een advertentie gesponsord waarin we bezoekers het Boek van Mormon gratis aanbieden direct na de voorstelling. Dat doen we ook in Amsterdam. In dit land staat tolerantie hoog in het vaandel en dat is de enige manier waarop we onze opvattingen kunnen bekend maken. En het heeft in Europa goed gewerkt. Mensen reageren heel spontaan op onze acties.”