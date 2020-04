Omstreden kunstproject Oude Kerk Amsterdam voorlopig niet weg

Het omstreden kunstproject ”Poems for Earthlings” (Gedichten voor aardbewoners) in de Oude Kerk in Amsterdam wordt vooralsnog niet afgebroken. Dat schrijft de Oudekerkgemeente Amsterdam in haar jongste nieuwsbrief.

„Er zijn twee redenen voor het uitstel”, aldus de protestantse gemeente. „De eerste is, dat het bedrijf dat de expositie af zou breken, dat op dit moment niet verantwoord vindt. Bij het afbreken wordt een hoogwerker gebruikt met een bakje voor twee medewerkers, die elkaar nodig hebben om veilig te kunnen werken. Het bakje is te klein om anderhalve meter afstand te houden. Zolang de coronacrisis aanhoudt en de omgangsregels niet veranderen, kan niet begonnen worden met het opruimen.”

De tweede reden is dat het afbreken „veel geld” kost. „De coronacrisis heeft enorme gevolgen voor de inkomsten van de Stichting Oude Kerk. Die heeft daardoor financiële prioriteiten moeten stellen. Die liggen bij de noodzakelijke restauratiewerkzaamheden (denk aan het herstel van de dakgoten), de ondersteuning van kwetsbare huurders (denk aan de Koffieschenkerij) en de salariskosten van het team. Niet-essentiële uitgaven moeten wachten. De uitgaven voor het opruimen van de expositie horen daarbij.”

Voor de Oudekerkgemeente betekent dit „dat we bij terugkeer in de Oude Kerk ook de expositie weer zullen aantreffen. Jacqueline Grandjean –directeur van de Oude Kerk; red.– begrijpt dat dit voor ons slecht nieuws is. Ze kan geen ijzer met handen breken. En ze wilde dat onze kerkelijke gemeente dit nieuws als eerste zou horen. Ze heeft ook beloofd dat wij de eersten zijn die het horen als er verandering in de situatie komt.”

Het kunstproject van Adrián Villar Rojas leidde de afgelopen maanden tot veel ophef. Hierbij is de kerkruimte omgebouwd tot een verdedigingslinie. Alle kerkramen zijn afgeplakt. Slechts flakkerende kaarsen verlichten het interieur van de Oude Kerk als een spookhuis.