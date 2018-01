Omgaan met jongeren: „Luisteren, samenvatten en doorvragen”

„Luisteren, samenvatten en doorvragen.” Deze manier van omgaan met jongeren gaf ds. L. de Wit mee aan ambtsdragers en jeugdwerkers op de interkerkelijke toerustingsdag zaterdag in Gouda.

Het Landelijk Contact Jeugdwerk van de Christelijke Gereformeerde Kerken (LCJ) en het Hervormd Jeugdwerk (HJW) hadden in samenwerking met Driestar Educatief de landelijke toerustingsdag ”Goed in vorm” georganiseerd. Het thema van de dag, die ongeveer 120 belangstellenden trok, was: ”Ik zie jou”. Aanstaande zaterdag is er een tweede toerustingsdag in Urk.

God ziet mensen aan, zo legde ds. De Wit, hervormd predikant in Putten, uit. „Er zijn in de Bijbel verschillende manieren aan te wijzen waarop God ons ziet. De Heere ziet in het bijzonder op degenen die Hem vrezen, Zijn kinderen.” Daarnaast ziet God ook de hele wereld. „God ziet alle ongerechtigheid van ons.” De derde manier van het zien van God is een zien met ontferming. „Dit is nooit los te zien van Christus.”

Geen leiding

In een groot deel van de gezinnen binnen de kerk wordt geen geestelijk leiding gegeven, meent de predikant. „Ouders hebben vaak kritiek op de kerk en op de leiding van ambtsdragers. Ze zijn toegeeflijk in alles wat de jongeren van hen vragen en verwachten dit ook van de kerk. Welke ouders voeden hun kinderen op in de vreze van de Heere God?”

Doordat jongeren in hun opvoeding geen kader meekrijgen, ontstaat er een grenzeloze generatie, volgens ds. De Wit. „Het is heel hard nodig dat een ambtsdrager of jeugdwerker zo’n jongere ziet staan. Vaak bevinden zij zich aan de rand van de kerk en zijn het de toekomstige kerkverlaters.”

Als ambtsdrager of jeugdwerker kun je de neiging hebben te willen ‘zenden’, aldus ds. De Wit. „Het gevaar is groot dat jij gelijk met de boodschap klaar staat. Op de jongere komt dit over alsof jij geen interesse toont in zijn of haar leven.”

Voorafgaand aan het zenden moet er sprake zijn van ontvangen, aldus ds. De Wit. Jongeren kunnen ouderen in de kerk dat leren. „De jongere ontvangt alles wat op hem of haar afkomt.” De kerkelijke jeugd leeft in diepgaande verwarring en heeft duidelijkheid nodig, meent de predikant. „Dat vraagt van ambtsdragers en leidinggevenden om te leren luisteren naar wat de jongere zegt, hoort en voelt.”

Kees van Vianen, directeur van het LCJ, bepleitte het gebruikmaken van sociale media door de kerk om te delen in de leefwereld van jongeren. „Zien wij jongeren in hun hele leven?” Het zit vaak in de kleine dingen in het pastoraat. „Even knipogen tijdens het collecteren naar een jongere.”

Dr. Steef Post belichtte in een van de workshops de problematiek van randkerkelijke jongeren. Hij pleitte voor een benadering waar wordt gekeken vanuit de jongere. „Kijk je door de bril van jezelf naar de jongere of probeer je vanuit de jongere te kijken?” Post liet zien welke typen jongeren er in de kerk kunnen zijn, zoals mentale jongeren, emotionele jongeren en fysieke jongeren. Elk type jongere heeft verschillende redenen om de kerk te verlaten, zo legde Post uit.