Hemelvaartsdag. De plaats die vandaag centraal staat, is de Olijfberg. Na de hemelvaart van Christus keerden de discipelen terug „naar Jeruzalem, van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg” (Handelingen 1:12).

Tegenwoordig is de berg bezaaid met graven, naar schatting 150.000. De begraafplaats is populair bij joden, omdat de profeet Zacharia zegt dat de berg de plaats is waar God zal beginnen met het tot leven wekken van alle overledenen aan het einde van de tijd (Zacharia 14:4).