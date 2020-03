OKK ontslaat veroordeelde Schipholpastor

Het oud-katholieke bisdom Haarlem ontslaat Nico S., de Schipholpastor die in 2018 werd veroordeeld voor het misbruiken van 22 minderjarige Cambodjaanse jongens.

Dat meldt de Oud-Katholieke Kerk (OKK) van Nederland in de laatst verschenen editie van tijdschrift ”De Oud Katholiek”.

S. werd in april 2017 in Cambodja opgepakt op verdenking van het maken van kinderporno. De Oud-Katholieke Kerk schorste S., die sinds 2013 werkzaam was als luchthavenpastor op Schiphol, destijds direct.

Een rechtbank in Cambodja legde S. in oktober 2018 een gevangenisstraf op van vijf jaar, waarvan drie jaar voorwaardelijk.

Na zijn celstraf in Cambodja is S. teruggekeerd naar Nederland.