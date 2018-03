OGGiN stellen Romkes en De Boer beroepbaar

De Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN) hebben lerend-ouderling Romkes en proponent De Boer beroepbaar gesteld.

Dit bleek woensdag tijdens de vergadering van classis Oost, die in Barneveld werd gehouden. Voorzitter was ds. G. Gerritsen (Echteld-Ochten). Vorige week woensdag stemde classis West reeds over de beroepbaarstelling, onder voorzitterschap van ds. A. F. R. van de Veen (Utrecht).

Lerend-ouderling H. H. Romkes (42) uit Rouveen werd toegelaten tot de volle bediening van Woord en sacramenten. Het kerkelijk examen werd afgenomen door de beide docenten, ds. A. Kort en ds. Th. L. Zwartbol. Romkes dient op dit moment de gemeente Rouveen als lerend-ouderling.

Vervolgens besloot de classis, op voorstel van de commissie van onderzoek, om proponent P. de Boer te Urk (51) beroepbaar te stellen als lerend-ouderling. Beiden zijn vanaf 18 april beroepbaar in de gemeenten.

Verder op beide classesvergaderingen enkele instructies behandeld. Enkele agendapunten werden als voorstel doorgezonden naar de synode. Door beide classes werd ingestemd met een nieuwe verdeling van de consulentschappen.