OggiN Sint Philipsland knapt kerkgebouw op

De oud gereformeerde gemeente in Nederland (oggiN) te Sint Philipsland is bezig met een renovatie van haar kerkgebouw.

De kerk dateert uit 1871. Sinds die tijd is het gebouw eenmaal uitgebreid, maar het dak was nog origineel en dringend aan vervanging toe. De dakspanten werden slechter, waardoor het dak ging doorbuigen. Dat was in de kerkzaal steeds meer zichtbaar. Op dit moment wordt het dak volledig vernieuwd. Er worden nieuwe stalen spanten aangebracht, het dakbeschot wordt opnieuw geïsoleerd en er worden nieuwe dakpannen gelegd.

De kerktoren is met een mobiele kraan van het dak afgetild. De torenspits wordt vernieuwd. Bouwvakkers plaatsen nieuwe staanders, leggen er een nieuwe dakbedekking van lood in en maken nieuwe hekken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door plaatselijke aannemers die lid zijn van de gemeente.

De kerkenraad hoopt dat de kerk eind deze maand weer wind- en waterdicht zal zijn en dat de torenspits weer op zijn plaats zal staan. De renovatie moet eind augustus afgerond zijn.

Gg Leiderdorp knapt kerk op

Het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente (gg) in Leiderdorp ondergaat momenteel een opknapbeurt, deelt scriba B. J. T. van de Worp desgevraagd mee.

Sinds de kerkbrand in 1996 was het interieur niet meer geverfd. Bij inspectie voor de verfbeurt bleek dat de onderliggende stuclaag van de plafonds en wanden niet goed meer was. Daarom wordt deze vernieuwd of gerepareerd en dan geverfd.

De werkzaamheden begonnen op 22 juni en duren tot 19 juli. In deze periode worden er om die reden nog geen ‘gewone’ kerkdiensten gehouden. „De diensten zijn met een minimale bezetting van kerkenraad, koster en organist tussen de steigers opgenomen en worden uitgezonden”, zegt Van de Worp.

De gemeente telde per begin dit jaar 326 (doop)leden. Het aantal zondagse kerkgangers bedroeg voor de coronacrisis ongeveer 225. De gemeente werd van 1969-1999 gediend door ds. R. Boogaard. Sindsdien is ze vacant.

Laatste dienst in het Kruispunt

De protestantse gemeente Voorschoten heeft zondag 5 juli de laatste kerkdienst gehouden in het voormalige gereformeerde kerkgebouw het Kruispunt te Voorschoten, meldt de site gereformeerdekerkeninfo.nl. De dienst werd bijgewoond door zeventig à tachtig personen.

Tijdens de dienst gingen alle drie de predikanten van de protestantse gemeente voor: ds. Willem de Boer, ds. Bert Boter en ds. Anki Peper. De protestantse gemeente heeft inmiddels twee van haar drie kerkgebouwen afgestoten.