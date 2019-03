OggiN Grand Rapids krijgt met negentien leden eigen predikant

Ds. G. Gerritsen heeft een beroep aangenomen naar de oud gereformeerde gemeente in Nederland (oggiN) te Grand Rapids (VS). Hij stond tien maanden in Hardinxveld-Giessendam. Vier vragen aan diaken R. DeBruine uit Grand Rapids en aan A. Visscher, scriba van de Canadese moedergemeente Salford.

De oud gereformeerde gemeente in Grand Rapids ontstond in 2014 als afdeling van de grotere gemeente in Salford. Wat is Grand Rapids voor gemeente?

DeBruine: „Op 19 maart 2014 is de afdeling in Grand Rapids gesticht. Op die datum werd een groep mensen, die daarvoor al enige tijd samenkwam, officieel toegelaten tot het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De groep werd een afdeling van onze gemeente te Salford. Op dat moment was ds. Gerritsen nog als predikant aan de gemeente van Salford verbonden. In oktober van datzelfde jaar nam hij afscheid en keerde hij terug naar Nederland.

Ds. G. Gerritsen neemt beroep aan naar oggiN Grand Rapids (VS)

De afdeling in Grand Rapids bestaat uit negentien leden. Soms zijn er meer kerkgangers, dat komt dan door belangstellenden van buitenaf. Een groep mensen te Grand Rapids werd vanaf het begin van de jaren negentig al periodiek bezocht en gediend door Nederlandse predikanten, zoals ds. A. D. Muilwijk, ds. T. Klok en ds. A. Kort.

In de tijd dat ds. Gerritsen in Salford stond –van 2008 tot 2014– bezocht hij Grand Rapids met zekere regelmaat. Dat leidde tot de stichting van de afdeling in 2014.”

Wanneer wordt ds. Gerritsen in Grand Rapids bevestigd?

Visscher: „Er moet nog een visum voor ds. Gerritsen worden aangevraagd. Dat is een proces dat soms meer dan een jaar duurt, hoewel het ook mogelijk is dat zoiets met twee maanden geregeld is. De Canadese overheid stelt zich soepel op als het gaat om het toelaten van predikanten. Maar Grand Rapids ligt in de Verenigde Staten. Daar is de overheid minder soepel.”

Wat is er binnen de OGGiN kerkordelijk geregeld als het gaat om de termijn waarin een predikant een beroep kan aannemen?

Visscher: „De Dordtse Kerkorde kent geen bindende bepalingen over beroepstermijnen. Dit is onlangs nog door deskundigen binnen ons kerkverband bevestigd. Vroeger gebeurde het vaker dat predikanten heel kort in een gemeente stonden. Denk aan Hellenbroek, die korter dan een jaar in Zaltbommel stond, of aan Beukelman, die Alblasserdam maar een jaar diende. Daarnaast heeft een meerdere kerkelijke vergadering van de OGGiN in 2003 vastgesteld dat wij geen termijn kennen voordat een leraar naar een andere gemeente kan worden beroepen. Een dergelijke termijn, van minimaal twee jaar, geldt wel voor het beroepen van een lerend-ouderling. De kerkenraad van de moedergemeente te Salford heeft aan de afdeling te Grand Rapids toestemming verleend om een beroep uit te brengen, vanuit het oogmerk dat ’s Heeren wegen altijd hoger zijn dan onze wegen en Zijn gedachten hoger dan onze gedachten.

We weten uit ervaring wat het is om een leraar te moeten afstaan aan een andere gemeente, hoeveel verslagenheid dit met zich meebrengt voor de achterblijvende kerkenraad en gemeente. We moeten gedurig aan de gemeente van Giessendam denken.”

Kan een afdeling van negentien leden een predikant verzorgen?

DeBruine: „Ds. Gerritsen zal in Grand Rapids leven van vrijwillige bijdragen. In Nederland heet dat: op de zak preken. Dat is in oud gereformeerde kring niet nieuw en niet iets vreemds. Daarnaast krijgt hij veel ruimte om op vrije zondagen of in weekdiensten andere gemeenten te dienen. De Heere zegt: „Want al het gedierte des wouds is Mijne, de beesten op duizend bergen.” Hij heeft ons nog nooit beschaamd. Het ganse beleid is van de Heere. We leggen het in Zijn handen, vanuit de Schriftuurlijke wetenschap dat de arbeider zijn loon waardig is.”