Obama op Kirchentag in Berlijn: Vluchtelingenopvang heeft zijn grenzen

Voor zo’n 70.000 enthousiaste bezoekers van de Duitse Evangelische Kirchentag in Berlijn beklemtoonde de voormalige Amerikaanse president Barack Obama donderdag het spanningsveld tussen christelijke barmhartigheid en politieke verantwoordelijkheid.

„Natuurlijk maken vluchtelingen allemaal aanspraak op bescherming”, verklaarde Obama in een debat met de Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) bij de beroemde Brandenburger Tor, „maar onze middelen zijn ook niet oneindig.”

Obama’s komst vormde een van de hoogtepunten van de Kirchentag, die woensdagavond begon en tot en met zondag duurt. Het tweejaarlijkse protestantse evenement, deze keer in Berlijn en Wittenberg, staat in het teken van 500 jaar Reformatie. Motto is ”Du siehst mich” (U ziet mij), naar Genesis 16:13. In totaal worden meer dan 100.000 bezoekers verwacht.