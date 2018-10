(O)GG(iN) starten actie voor hulp aan Sulawesi

De deputaatschappen voor bijzondere noden van de Gereformeerde Gemeenten (GG), Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) en Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN) zijn een gezamenlijke fondswervingsactie gestart voor hulp op Sulawesi.

Dat maakten zij donderdag bekend. De drie kerkverbanden werkten al vaker samen bij noodhulpacties.

Het officiële dodental als gevolg van de aardbeving en tsunami vorige week vrijdag op het Indonesische eiland Sulawesi is gestegen van ruim 1400 tot 1558, zo meldde de dienst rampenbestrijding vrijdag. De schade in het gebied in het noordwesten is enorm. In de zwaargetroffen stad Palu is inmiddels wat herstelwerk verricht.