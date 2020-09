NRC stellen synode uit

De Netherlands Reformed Congregations (NRC) hebben hun generale synode tot nader order uitgesteld.

De synode zou plaatsvinden vanaf 16 september, maar wordt voorlopig afgelast vanwege de geldende coronamaatregelen. De NRC hebben gemeenten in de Verenigde Staten en Canada en zijn een zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten.

Vanwege het coronavirus is de grens tussen Canada en de Verenigde Staten uitsluitend geopend voor noodzakelijke reizen. Dit houdt in dat reizen tussen de verschillende gemeenten van de NRC, die vaak op grote afstand van elkaar liggen, veelal niet mogelijk is. De classes East en Far West kunnen niet vergaderen, omdat zij gemeenten hebben aan beide zijden van de grens. Het is daarom ook niet mogelijk de generale synode samen te roepen.

Het is nog niet bekend wanneer de synodevergaderingen nu zullen plaatsvinden. De vorige synode van de NRC vond plaats in september 2018. Het kerkverband moest eerder ook de jaarlijkse curatoriumvergaderingen voor toelating tot de predikantsopleiding uitstellen.

De NRC telden begin 2020 ruim 11.000 (doop)leden.