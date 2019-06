NRC stellen kandidaat beroepbaar

Kandidaat H. de Leeuw (30) van de Netherlands Reformed Congregations (NRC) is met ingang van maandag 10 juni beroepbaar gesteld.

Dat heeft het curatorium van de NRC woensdag besloten. De Leeuw werd in 2015 toegelaten tot de studie aan de Theologische School van het kerkverband. Daarvoor was hij werkzaam in de verkoop van bouwmaterialen.

Student J. R. Slingerland is bevorderd tot het tweede leerjaar van de opleiding.

Het curatorium van de NRC vergaderde woensdag over de bevordering, beroepbaarstelling en toelating van studenten. Ouderling P. Kleijer uit Lethbridge (Canada) werd toegelaten tot de predikantsopleiding.

De NRC hebben gemeenten in de Verenigde Staten en Canada en zijn een zusterkerk van de Nederlandse Gereformeerde Gemeenten.

Curatorium NRC laat student toe

Curatorium NRC laat student toe

Lees ook in Digibron:

NRC Curatorium Letter (The Banner of Truth, 01-07-2015)