Notre-Dame in Parijs even open voor viering

De Notre-Dame in Parijs is vrijdag kort open geweest voor een viering.

De dienst op Goede Vrijdag is de tweede viering die heeft plaatsgehad in de kathedraal in de Franse hoofdstad sinds er op 15 april vorig jaar een grote brand uitbrak.

Bij de viering, die vrijdagmorgen om elf uur begon en die via radio en televisie werd uitgezonden, waren enkele rooms-katholieke geestelijken en musici aanwezig. De aanwezigen stonden op afstand van elkaar en een groot deel van hen droeg mondkapjes, conform de maatregelen vanwege de coronacrisis. De dienst werd geleid door de aartsbisschop van Parijs, Michel Aupetit.

Vanwege de herstelwerkzaamheden staat de kerk in de steigers en is die niet toegankelijk voor publiek. In juni 2019 werd in de kapel achter de kerk al een misviering gehouden. Onderzoekers verwachten dat de restauratie van de Parijse kathedraal meerdere jaren in beslag zal nemen.