Notre Dame brokkelt af

De beroemde Parijse kathedraal zit in zwaar weer. Gevelstenen en ornamenten, zoals de bekende waterspuwers, brokkelen af als gevolg van luchtvervuiling, wind en regen. Ook de gotische bogen, het dak en de spitse vieringtoren midden op het dak zijn er slecht aan toe.

Beheerders van de kathedraal hebben inmiddels een „kerkhof” van afgebrokkelde stenen aangelegd. Ze zijn bang dat de toren het zal begeven als er niets gebeurt. En dat de massaal toestromende toeristen gevaar lopen bij het bezichtigen van de Notre Dame.

Een verontrustende situatie, vindt ook de aartsbisschop van Parijs. Hij luidde deze week de noodklok over de staat van het fameuze kerkgebouw en organiseert een inzamelactie om een grootscheepse restauratie te kunnen bekostigen.

De komende twintig jaar is 100 miljoen euro nodig voor de herstelwerkzaamheden. De aartsbisschop maakt handig gebruik van de bekendheid die de kerk verwierf door het boek van Victor Hugo en de gelijknamige film ”De klokkenluider van de Notre Dame”. Deze week is híj, voor even, de klokkenluider.