Noorderlicht Rotterdam begint op derde locatie

De kerk Noorderlicht in Rotterdam begint op een derde locatie. Op 12 januari 2020 start een nieuwe pioniersplek in de Oude Kerk van Charlois.

Per 1 oktober dit jaar is kerkelijk werker Nathan Noorland aangetrokken om het werk te begeleiden. „Voorlopig werkt hij in deeltijd. We hopen dat zijn aanstelling later uitgebreid kan worden”, deelt ds. Niels de Jong mee. Ds. De Jong is verbonden aan de Noorderlichtgemeente in de Prinsekerk die in 2012 van start ging. Het aantal kerkgangers –van wie een derde intreder of herintreder was– groeide in korte tijd naar meer dan driehonderd.

In 2018 startte de tweede locatie van Noorderlicht, in de Oranjekerk te Rotterdam-Hillegersberg. „Er gingen ongeveer vijftig kerkgangers over van de Prinsekerk naar de Oranjekerk”, geeft ds. De Jong aan. „Nu is het aantal stabiel, met circa 75 kerkgangers.”

Intussen groeide het aantal kerkgangers in de Prinsekerk door. „Er komen nu wekelijks ongeveer 450 zondagse bezoekers. Er kunnen er niet veel meer bij. We hopen dat een veertigtal van hen overgaat naar Charlois. Hopelijk kan de pioniersplek over een jaar of drie toegroeien naar een gemeente met reguliere ambten. De samenwerking met de protestantse gemeente Rotterdam-Zuid is goed.”

Lees ook op rd.nl:

Ds. Niels de Jong: Pioniersgemeente Noorderlicht heeft impact in Rotterdam (rd.nl, 27-06-2018)

De Waarheidsvriend komt met themanummer kerk in Rotterdam (rd.nl, 26-06-2018)

Noorderlicht Rotterdam breidt uit naar Oranjekerk (rd.nl, 21-06-2018)

Noorderlicht Rotterdam viert positie verzelfstandiging (rd.nl, 29-06-2017)

Noorderlicht Rotterdam wordt zelfstandige wijkgemeente (rd.nl, 22-02-2017)