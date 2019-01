Noord-Korea infiltreert in Chinese kerk

Leden van de geheime politie van Noord-Korea zouden de Bijbel bestuderen en christelijke gemeenten in China bezoeken om zich zo voor te bereiden op spionagemissies.

Dat meldde de nieuwssite Daily NK, die over Noord-Korea bericht, eind vorige week.

De Noord-Koreaanse agenten sluiten zich een of twee jaar lang aan bij een Chinese kerk en leren twintig tot dertig hymnes, stelde een anonieme bron tegenover de nieuwssite. „Geheim agenten bestuderen gedeeltes van de Bijbel om beter te kunnen infiltreren in kerken die zijn opgericht door Zuid-Koreanen en Chinese staatsburgers in China. Kennis van de Bijbel helpt hen om met zendingswerkers om te gaan en op te gaan in de kerkgemeenschappen.” Als de agenten voldoende kennis van het christendom hebben gekregen, worden ze op missie gestuurd.

Noord-Koreaanse agenten zouden zo beter in staat zijn om achter de verblijfplaats te komen van Noord-Koreanen in China die het regime ontvlucht zijn, en bij het verzamelen van inlichtingen over Zuid-Korea. Ook moeten de agenten in kaart brengen wie in China overlopers helpen met hun ontsnapping uit Noord-Korea. Zendingswerkers in China vangen met regelmaat gevluchte Noord-Koreanen op en helpen hen naar Zuid-Korea of een ander land te gaan.

Het doel is de informatie over overlopers aan de Chinese autoriteiten te verstrekken, die dan de overlopers arresteren en hen naar Noord-Korea repatriëren. Ook wil Noord-Korea zo zicht krijgen op het ‘systeem’ dat gevluchte Noord-Koreanen opvangt. Het land staat al jaren op de eerste plaats van Open Doors’ ranglijst met de hevigste christenvervolging.

De bestudering van de Bijbel en infiltratie van kerken door functionarissen van het Noord-Koreaanse regime hebben ook als doel om makkelijker geld te kunnen verdienen voor Noord-Korea. Het helpt hun het vertrouwen van Zuid-Koreaanse of Chinese zakenmensen te winnen die zij leren kennen in christelijke gemeenten.

Volgens Daily NK infiltreren Noord-Koreaanse agenten al meer dan tien jaar in kerken in China. De nieuwssite constateert de laatste tijd echter een toename van deze activiteiten. Mogelijk willen de Noord-Koreaanse autoriteiten hiermee de daling van de inkomsten uit vreemde valuta als gevolg van internationale sancties compenseren.

Radio Free Asia meldt dat de Noord-Koreaanse schijngemeente Bongsu in Pyongyang als doel heeft om geheim agenten kennis te laten opdoen van het christendom.