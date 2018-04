Noord-Holland besteedt aandacht aan religieus erfgoed

De provincie Noord-Holland presenteert de nieuwe brochure ”Handleiding energie besparen voor kerken in Noord-Holland”.

Dat meldt De Erfgoedstem, de nieuwssite over erfgoed en archeologie.

De provincie wil leegstand en verval van religieus erfgoed tegengaan. Met alleen restauratie en onderhoud is het niet altijd mogelijk om religieus erfgoed te behouden. Daarom zet de provincie op verschillende manieren in op het duurzaam gebruik van monumenten door herbestemming. Ook investeert Noord-Holland in restauratie.