Nooit eerder zette een paus een voet in de Arabische Golfstaten

Paus Franciscus landde zondagavond in Abu Dhabi, hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Een uniek bezoek aan een land met een miljoen rooms-katholieken maar zonder autochtone kerk.

De paus in een van de Golfstaten: hoe bijzonder is dit?

Zo bijzonder dat het nooit eerder is voorgekomen. Pausen hebben wel eerder islamitische landen bezocht als Jordanië, maar geen van hen zette ooit een voet aan de grond in landen als Saudi-Arabië, Qatar, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten.

Waarom nu dan wel?

Omdat de Verenigde Arabische Emiraten al langere tijd willen laten zien dat ze geven om goede interreligieuze relaties. Een goed voorbeeld daarvan is de anglicaan Andrew Thompson, die in Abu Dhabi verschillende boeken schreef over het christelijk geloof in de regio. Die boeken zijn voorzien van een voorwoord van een lid van de heersende familie Nahyan in de Emiraten – iets wat de goede onderlinge relatie laat zien.

Zijn de Emiraten eenlingen met die nadruk op interreligieuze relaties?

Ze zijn in elk geval het meest vooruitstrevend. Maar van de meeste landen in de regio geldt dat er stukken land zijn aangewezen waar kerken gebouwd kunnen worden. In de Emiraten en ook in landen als Bahrein, Qatar en Oman zijn op verschillende plaatsen grote kerkencomplexen waar rooms-katholieke, orthodoxe en protestantse kerkgebouwen te vinden zijn – weliswaar zonder toren en kruis aan de buitenkant, maar ze zijn er wel.

Gebeurt dat ook in Saudi-Arabië?

Alleen Saudi-Arabië laat tot op heden geen enkele officiële kerk toe op zijn grondgebied, maar ook dat zou onder de huidige kroonprins kunnen veranderen. Achter de schermen zijn in elk geval besprekingen gaande tussen het Vaticaan en Saudi-Arabië. In december werd zelfs al voor het eerst een koptische mis opgedragen in de Saudische hoofdstad Riyad. Toegegeven, dat was niet in een officieel kerkgebouw maar gewoon in een huis, maar het gebeurde wel met toestemming van de Saudische overheid.

Puur positief nieuws dus voor christenen op het Arabisch schiereiland?

Ja en nee. Ja, omdat de in de regio aanwezige christenen met het pausbezoek en bijbehorende ontwikkelingen een hart onder de riem gestoken krijgen. Nee, omdat dit alleen geldt voor buitenlandse christenen in de regio. In geen van de landen op het Arabisch schiereiland is een kerk voor autochtone christenen. Ook de kerken in de Verenigde Arabische Emiraten zijn alleen bedoeld voor buitenlanders, niet voor inwoners. Daarmee voegen deze landen zich nog altijd in het rijtje waar ook Afghanistan en Somalië bij horen: landen zonder kerk voor de eigen bevolking.

Zijn er dan geen autochtone christenen?

Die zijn er wel, maar veelal onder de radar, omdat in veel landen op het Arabisch schiereiland strenge straffen staan op het verlaten van de islam. Dit is in lijn met een uitspraak die aan Mohammed wordt toegeschreven: in de regio mogen geen twee geloven zijn. De islam hoort er het alleenrecht te hebben.

De paus komt dus voor buitenlandse christenen. Dat kunnen er toch nooit veel zijn?

Toch wel. De economie van de meeste Golfstaten drijft op buitenlandse gastarbeiders, uit landen als Indonesië en de Filipijnen. Onder hen bevinden zich miljoenen christenen. Alleen al in de Verenigde Arabische Emiraten zijn er naar schatting 1 miljoen rooms-katholieke arbeiders uit vooral Oost-Azië werkzaam. Dat aantal blijft nog altijd groeien, niet alleen in de Emiraten, maar ook in andere Golfstaten. Dat leidt tot de merkwaardige paradox dat het Arabisch schiereiland hoort bij de regio’s waar officieel geen autochtone christenen zijn maar waar tegelijkertijd het christendom groeit.