”Noodkerk” in Duits museum

In openluchtmuseum Kommern in het Duitse Mechernich is sinds deze week een „Notkirche” uit 1951 te bezichtigen. Het kerkje stond in Overath.

Na de Tweede Wereldoorlog werden op nogal wat plaatsen in het Rijnland noodkerkjes als deze ingewijd. Ze dienden als bedehuizen voor protestantse vluchtelingen uit Silezië die in overwegend rooms-katholieke dorpen werden opgevangen. De ”diasporakapel” werd ontworpen door Bauhaus-architect Otto Bartning.

Zondag is de noodkerk (r.) ingewijd door de preses van de Evangelische Kerk in het Rijnland, Manfred Rekowski.