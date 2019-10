Nog zeker 3 miljard mensen niet bereikt met Evangelie

Veertig procent van de wereldbevolking, 3 miljard mensen, is nog verstoken van het Evangelie. Van de zendingswerkers die wereldwijd worden uitgezonden, gaat negentig procent naar landen en gebieden waar al een kerk is.

Confronterende feiten, vinden veertien Nederlandse zendingsorganisaties. Ze besluiten hun krachten te bundelen en een campagne te lanceren die kerken en christenen wakker moet schudden. Zaterdag heeft de aftrap plaats van #nochoice, een naam die verwijst naar het feit dat miljarden mensen geen keus hebben omdat het Evangelie nog niet tot hen kwam.

„Toen ik de cijfers hoorde, dacht ik: dit kan niet waar zijn”, zegt directeur Jan Wolsheimer van netwerkorganisatie MissieNederland, die de zendingsorganisaties met elkaar verbindt en de campagne coördineert. „Met een paar muisklikken bestel ik spullen uit China, maar ondanks onze moderne communicatiemiddelen lukt het ons niet om het belangrijkste wat we hebben in dat soort landen te verspreiden.” Waarbij hij aantekent dat drie van de deelnemende organisaties –GlobalRize, 3xM en Trans World Radio– hard werken om het Evangelie uit te zenden in gebieden waar geen kerk is.

ZGG bezint zich op nieuw zendingsveld

Geheimhouding

De meeste onbereikte landen en bevolkingsgroepen liggen in het zogenoemde 10/40-venster, een gebied dat grofweg het noordelijke deel van het Afrikaanse continent, het Midden-Oosten (waaronder het Arabisch schiereiland) en een groot deel van Azië behelst.

De grote moeilijkheid waarmee zendingsorganisaties kampen, is de geslotenheid van veel landen ten opzichte van het Evangelie en als gevolg daarvan de geheimhouding die nodig is om het werk en de betrokkenen te beschermen. Wolsheimer: „Aangeven in welke landen je werkt, foto’s plaatsen en mooie verhalen delen, is dan gevaarlijk. Terwijl verhalen belangrijk zijn in de zendingswereld. Voor de aanwas van nieuwe zendelingen en voor inkomsten is het van belang dat christenen cijfers zien, zodat ze beseffen dat het om een grote groep mensen gaat.”

En dus, zo concludeert de directeur, hebben organisaties het nodig „dat we meer geluid voor hen maken.”

Een land als Turkije kreeg het predicaat onbereikt. „Je zou het niet één, twee, drie verwachten”, aldus Wolsheimer. „Er is vrij reisverkeer mogelijk, we houden er vakantie, ik heb een Turkse kapper. Gevaarlijk is het er niet.” Toch wordt het land onbereikt genoemd. „Er is geen openheid. Datzelfde geldt voor Marokko, voor Segenal, Voor Myanmar. Je kunt daar niet zomaar iets starten waardoor het Evangelie zich gemakkelijk verspreidt, zoals een kerk of organisatie.”

Nederland

Zendingswerk gebeurt in zulke situaties vaak onder de vlag van een bedrijf, ofwel Business as Mission (BAM). Gelovige werknemers trainen daarbij lokale mensen in de hoop dat er een gemeente ontstaat. Dergelijke organisaties hebben volgens Wolsheimer moeite om hun werk uit te breiden, omdat het werk wat ze doen niet bekend is. Zelfs in Nederland zijn er migrantenculturen die zo gesloten zijn, dat de Bijbelse boodschap er niet doordringt.

Zendingsgeschiedenis als spiegel voor de kerk

Witte vlek

De zendingsorganisaties die campagne voeren zijn tot dusver Pioneers Nederland, WEC, Stichting Gave, Wycliffe Bijbelvertalers, Trans World Radio, OMF, MissieNederland, Global Rize, Frontiers, Interserve, BibleLeague, Cama Zending, 3xM en Jesus.net. Wolsheimer zegt met nog enkele andere organisaties in gesprek te zijn. Dat zoveel organisaties op grote schaal de handen ineenslaan, noemt hij uniek.

Hoofddoel van #nochoice is „bewustwording creëren, zodat Nederlandse christenen zien hoe groot de witte vlek eigenlijk is.” Daarnaast willen de verschillende partijen meer en meer gaan samenwerken zodat er in gesloten landen toch mogelijkheden komen om christenen te trainen en kerken te planten.

>>no-choice.nl.

„Soms onmogelijk om op bepaalde plek te werken”

Ds. Jan Ouwehand, directeur Gereformeerde Zendingsbond (GZB):

„De GZB is actief in een heel aantal gesloten landen. Samen met lokale christenen en kerken proberen wij het Evangelie te delen met mensen die niet of nauwelijks kennisgemaakt hebben met het Evangelie. Een derde van de uitgezonden werkers van de GZB werkt in deze gebieden en de GZB is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe werkers. In dat opzicht steunt de GZB van harte de actie van #nochoice.

„Dit betekent niet dat uitgezonden medewerkers in andere regio’s op de verkeerde plek zitten. Lokale gemeenten worden gesteund in hun roeping nieuwe generaties en mensen die Christus niet kennen en Hem niet volgen te bereiken. Ook deze gemeenten hebben onze steun vaak nodig. Overigens is het voor westerse zendingsorganisaties soms niet mogelijk om op bepaalde plekken te werken, maar gelukkig zijn de mensen daar voor God niet onbereikbaar. Hij heeft vele pijlen op Zijn boog.”

Paul Eikelboom, directeur van Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG):

„ZGG heeft als kerkelijke zending mandaat gekregen om Christus’ opdracht aan Zijn Kerk in Woord en daad gestalte te geven. Het Evangelie moet verkondigd worden aan mensen die de boodschap van zonde en schuld en van bekering, genade en vergeving door het offer van Christus niet kennen (Luk. 24:47). De verlorenheid en nood van mensen die buiten Christus leven weegt daarbij zwaar. Het zit in de genen van ZGG dat zij zich in het zendingswerk meestal richt op onbereikten die in armoedige en moeilijke omstandigheden verkeren. Bovendien ziet ZGG het ook als haar verantwoordelijkheid dat gemeenteleden in Nederland van deze nood doordrongen blijven.”