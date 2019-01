„Nog onduidelijk wanneer Asia Bibi Pakistan verlaat”

Wanneer zal Asia Bibi Pakistan verlaten? Jan Dirk van Nifterik van stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) heeft nog geen idee. „Juridisch staat haar niets meer in de weg. Maar de praktische uitvoering laat nog even op zich wachten. Vermoedelijk horen we pas iets als alles in kannen en kruiken is.”

In welk land de van godslastering vrijgesproken christin zich gaat vestigen, is ook nog niet bekend. Er gaan wel geruchten dat ze naar Canada vertrekt, maar die worden noch door Pakistan, noch door Canada bevestigd. Niettemin zou het heel goed om het Noord-Amerikaanse land kunnen gaan, denkt Van Nifterik. „Canada heeft vaker slachtoffers van blasfemiewetgeving opgevangen. Er wonen overigens relatief weinig Pakistanen. Volgens ingewijden verblijven Bibi’s dochters er al. Asia Bibi spreekt geen Engels, maar met mensen om haar heen zal ze er een toekomst kunnen opbouwen.”

De advocaat van Asia Bibi, Saif-ul-Malook, is teruggekeerd naar Pakistan. Hij heeft besloten om er permanent te blijven. Zijn huis en kantoor worden beveiligd. Hulp Vervolgde Christenen vond de veiligheidsrisico’s eigenlijk te groot voor terugkeer, maar bewondert de moed van de advocaat en heeft oog voor zijn drijfveer: ook andere Pakistaanse christenen bijstaan.

Hoe veilig zijn die christenen? Van Nifterik: „De autoriteiten hebben zo’n 1800 arrestaties verricht. Op dit moment is het vrij rustig in de straten van Pakistan. Ook Khadim Rizvi is opgepakt. Hij leidde de Tehreek-e-Labaik, een van de moslimpartijen achter de demonstraties tegen Asia Bibi. We hebben goede hoop dat het rustig en veilig blijft.”