„Noem vervolging christenen christofobie”

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt pleit ervoor om christenvervolging als „christofobie” te bestempelen.

Hunt deed zijn uitspraken maandag tijdens een persconferentie naar aanleiding van een rapport over christenvervolging. Het onderzoek, uitgevoerd onder leiding van de anglicaanse bisschop Philip Mounstephen, toont onder meer aan dat slachtoffers van geloofsvervolging in 80 procent van de gevallen christenen zijn.

Hunt –die samen met Boris Johnson in de race is om de afgetreden minister-president Theresa May op te volgen– zei de aanbevelingen in het rapport door te voeren als hij door zijn Conservatieve Partij tot premier wordt gekozen.

In mei verscheen een voorlopige versie van het rapport, dat toen veel reacties opriep. Hunt sprak destijds over een „sfeer van politieke correctheid” die reële aandacht voor christenvervolging in de weg zou staan. In Nederland stelden de christelijke politieke partijen Kamervragen naar aanleiding van het rapport. In reactie daarop kondigde minister Blok een internationale conferentie rond godsdienstvrijheid aan, die 18 november zal plaatsvinden.