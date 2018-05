„Nijmeegse rabbijn niet schuldig aan misbruik”

Rabbijn Mendel L. van de Joodse Gemeente Nijmegen heeft zich niet schuldig gemaakt aan seksueel misbruik.

Dit concludeert de onderzoekscommissie van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) en de Joodse Gemeente Nijmegen, berichtte dagblad de Gelderlander dinsdag.

De rabbijn werd verdacht van seksueel overschrijdend gedrag in de tijd dat hij jeugdleider was in de Verenigde Staten. Het wangedrag zou hebben plaatsgehad voor 2009, toen L. rabbijn werd in Nijmegen.

De besturen van het NIK en de Joodse Gemeente Nijmegen stelden een onafhankelijke commissie in die de zaak moest onderzoeken. De commissie heeft geen aanwijzingen voor het misbruik.