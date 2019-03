Nijkleaster kan gefaseerd gaan bouwen

Stichting Nijkleaster heeft voldoende financiële toezeggingen gekregen om bij het Friese Hilaard een nieuw –protestants– klooster te realiseren.

De classis Friesland en de Protestantse Kerk in Nederland subsidiëren de bouwplannen met 200.000 euro: een ton van de landelijke kerk en een ton van de Friese classis. Het kloosterproject wordt nu gefaseerd uitgevoerd.

Stichting Nijkleaster presenteerde in 2017 haar plannen voor een nieuw klooster in de monumentale boerderij Westerhûs bij Hilaard. De pioniersplek, onderdeel van de protestantse gemeente Westerwert-Mantgum, had tot 1 april dit jaar om 4,7 miljoen euro bijeen te brengen. Dan zal namelijk het voorlopig koopcontract van de boerderij definitief worden. Eind vorig jaar zagen het bestuur van Nijkleaster en de kerkenraad van Westerwert-Mantgum aankomen dat het niet zou lukken om het miljoenenbedrag bij elkaar te krijgen. Toen werd plan B uitgedacht, waarin de verbouwing van de boerderij in fasen wordt uitgevoerd. Daarvoor is in eerste instantie 3,1 miljoen euro nodig.

Na een classisvergadering in februari en een gesprek deze week hebben zowel de classis als de landelijke kerk aangegeven dat niets de subsidieverlening meer in de weg staat. Afgelopen maanden besloten tien Friese PKN-gemeenten al fors te investeren in Nijkleaster.