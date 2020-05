Nigeriaanse ontvoerder van christenmeisje krijgt jarenlange celstraf

Een Nigeriaanse rechtbank veroordeelde vorige week een moslim tot 26 jaar cel wegens het ontvoeren van een christelijk meisje. In veel gevallen zegeviert echter het onrecht.

Plotseling heette ze geen Ese Oruru meer, maar Aisha, naar de naam van een van de vrouwen van de islamitische profeet Mohammed. De moslim Yunusa Dahiru ontvoerde in 2015 de toen 14-jarige Oruru uit haar ouderlijk huis in het zuiden van Nigeria en bracht haar naar Kano, zo’n achthonderd kilometer noordelijker.

Daar moest zij zich tot de islam bekeren, werd ze gedwongen met haar ontvoerder te trouwen en verkrachtte Dahiru haar. Dat alles gebeurde met medeweten van de emir van Kano. De moeder van Oruru ging verschillende keren tevergeefs naar zijn paleis om te vragen om de vrijlating van haar dochter.

Pas nadat de zaak van de tiener massaal aandacht kreeg in de media, werd ze in februari 2016 uit de handen van de kidnapper gered. Ze was op dat moment vijf maanden zwanger van haar ontvoerder Dahiru. Die kreeg vorige week 26 jaar cel.

Tegen het Nigeriaanse dagblad The Guardian zei de vader dat hij tevreden is met de uitspraak van de rechter. „Ik ben blij en dankbaar dat al ons lijden niet tevergeefs is geweest. Deze zaak zal anderen die kinderen verhandelen, afschrikken. Ik dank God dat de waarheid de overhand heeft gehad.”

De zaak van Oruru is slechts een van de vele ontvoeringen van niet-islamitische tienermeisjes in Nigeria. Begin mei berichtte de Hausa Christian Foundation dat er tussen 23 maart en 6 mei acht christelijke meisjes uit diverse Nigeriaanse deelstaten waren ontvoerd, gedwongen bekeerd tot de islam en uitgehuwelijkt. In veel van deze gevallen komt er geen rechtbank aan te pas.

Schoten

Niet alleen minderjarige niet-islamitische meisjes in Nigeria lopen gevaar. In dezelfde week dat de Nigeriaanse ontvoerder zijn celstraf kreeg, meldde hulporganisatie Kerk in Nood de ontvoering van het 14-jarig Pakistaanse meisje Maira Shahbaz.

De moeder van de rooms-katholieke tiener vertelde hoe de ontvoerders, Mohamad Nakash en twee gewapende handlangers, Maira in een auto sleurden en in de lucht schoten toen ze wegreden. Daarna dwong Nakash het minderjarige meisje om met hem te trouwen en haar christelijke geloof af te zweren.

Eenmaal voor de rechtbank beweerde de ontvoerder dat Maira al negentien jaar oud is. Terwijl de geboorteakte en andere documenten het tegendeel bewezen, ging de rechter volgens Kerk in Nood mee in het verhaal van Nakash. De advocaat van de familie zei dat tijdens de zitting 150 mannen zich bij de rechtbank hadden verzameld om hun steun betuigen aan de ontvoerder en de rechter op te zwepen.

De moeder smeekt dat haar dochter weer naar het gezin terugkeert. „Ik ben bang dat ik haar nooit meer zal zien.” De advocaat is ontzet over de ontvoering. „De mensen die dit soort dingen met een jong kind als Maira doen, behandelen ons niet als mensen, maar alsof we dieren zijn.”

Ook in Pakistan komen ontvoeringen van minderjarige meisjes veel voor. Volgens de mensenrechtenorganisatie Movement for Solidarity and Peace worden jaarlijks ongeveer duizend christelijke en hindoeïstische vrouwen en meisjes in het land hun vrijheid ontnomen en uitgehuwelijkt aan islamitische mannen.

In deze tweewekelijkse rubriek brengt onze redacteur godsdienstvrijheid verdrukte en vervolgde christenen voor het voetlicht.