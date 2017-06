Nigeriaanse aartsbisschop: Tijdperk van Europese christendom is voorbij

Het tijdperk van het Europese christendom is voorbij, vindt de anglicaanse aartsbisschop van Abuja, Nicholas Okoh. De geestelijk leider van de anglicanen in Nigeria schreef dat dezer dagen in een brief aan de leden van Gafcon, een platform van behoudende anglicanen wereldwijd, waarvan hij voorzitter is.

Het is tijd voor een nieuwe reformatie in Europa, die de „zondige praktijk” van het inzegenen van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht terugdraait, aldus Okoh. In de brief biedt hij aan om „missionaire bisschoppen” uit te zenden om behoudende parochies in Europa te steunen.