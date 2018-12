Nieuwtestamenticus prof. Baarlink overleden

Nieuwtestamenticus prof. dr. H. Baarlink is op 27 november overleden.

Heinrich Baarlink werd geboren op 2 mei 1927 in Laar (Duitsland). Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1953 gereformeerd predikant in het Duitse Nordhorn. Daarna was hij zendingspredikant op Sumba (Indonesië, 1958) en gemeentepredikant in Uelsen (Duitsland, 1968). In 1978 werd hij hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit in Kampen.

Baarlink promoveerde in 1977 op een onderzoek naar theologische motieven in het Bijbelboek Marcus. Hij ging in 1992 met emeritaat.

In Duitsland was hij verbonden aan de Alt-Reformierte Kirche, die als aparte classis onderdeel uitmaakte van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

---

