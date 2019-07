Nieuwe Westerkerk Utrecht

De gereformeerde gemeente van Utrecht neemt op zaterdag 20 juli de Nieuwe Westerkerk in Leidsche Rijn in gebruik. De openingsdienst begint om 10.00 uur. In deze dienst zal de kanselbijbel worden geopend. De predikant van de gemeente, ds. W. Harinck, zal in deze dienst voorgaan.

Op 6 januari 2018 nam de gemeente afscheid van de Westerkerk aan de Catherijnesingel in Utrecht. Dat gebouw is inmiddels omgebouwd tot hotel.

In de afgelopen periode is de Nieuwe Westerkerk aan de Eerste Westerparklaan gebouwd als nieuw kerkgebouw van de gemeente, die de afgelopen anderhalf jaar op zondag kerkte in de Torenpleinkerk in Vleuten.

De Nieuwe Westerkerk biedt plaats aan 350 personen. Het gebouw is ontworpen door architectenbureau Born uit Middelharnis en gebouwd door Bouwbedrijf W. Hardeman uit Lunteren. Zondag 21 juli is de eerste zondag waarop de gemeente samenkomt in de Nieuwe Westerkerk.