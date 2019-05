Nieuwe website voor HSV

Stichting Herziene Statenvertaling (HSV) heeft haar website vernieuwd.

De stichting hoopt dat hiermee de bekendheid van de HSV zal toenemen. Het openingsscherm bevat de dagtekst en de meditatie uit het dagboek bij de HSV, ”Volharding”. Ter vergelijking is de tekst van de Statenvertaling opgenomen. De in 2010 verschenen Herziene Statenvertaling is een herziening van de Statenvertaling uit 1637. Deze herziening kwam tot stand in opdracht van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.