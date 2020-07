Nieuwe website Gereformeerde Gemeenten in Nederland

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) hebben sinds donderdag een nieuwe website, gergeminned.nl.

Op de site is informatie te vinden over het kerkverband, de daartoe behorende gemeenten, de predikanten, het beroepingswerk, de verschillende deputaatschappen en de classes.

De vorige site dateerde uit 2013, om daarmee te kunnen voldoen aan de publicatieplicht voor zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s).

De synode van de GGiN ging in 2011 akkoord met het gebruik van websites door de eigen kerkelijke organisaties. „Uitgangspunt blijft dat gebruik –niet alleen van internet, maar van alle moderne media– moet blijven binnen de normen van Gods Woord”, aldus de synode destijds.

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland ontstonden in 1953 na een scheuring in de Gereformeerde Gemeenten.

Lees ook:

Het web op voor het goede doel (RD.nl, 07-12-2015)

Geref. Gem. in Ned. akkoord met gebruik kerkelijke websites (RD.nl, 06-07-2011)