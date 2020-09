Ds. Jeannet van Doorn is benoemd tot voorzitter van theologenbeweging Op Goed Gerucht (OGG). Ze volgt ds. René van der Rijst op, die sinds 2015 voorzitter was.

Ds. Van Doorn wil met Op Goed Gerucht werken aan „een inspirerend netwerk van moderne theologen en daarvanuit meepraten over het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland”, zo meldt de theologenbeweging. Ds. Van Doorn (1986) is predikant van de protestantse Ichthuskerk in IJmuiden en zat al in het bestuur van Op Goed Gerucht.