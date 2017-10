Nieuwe vloer en verwarming voor hervormde kerk Kesteren

De hervormde gemeente te Kesteren heeft op 1 oktober haar kerkgebouw opnieuw in gebruik genomen. De kerk kreeg een nieuwe vloer en vloerverwarming. Onder het zingen van Psalm 119:65 opende de plaatselijke predikant ds. A. Snoek de kanselbijbel.

De kerk, die na de Tweede Wereldoorlog is herbouwd, was voorzien van heteluchtverwarming. De bestaande kachel was versleten en bevatte asbest, het energieverbruik lag hoog en het klimaat in de kerk was niet ideaal. Daarop besloot het kerkbestuur tot een grondige ingreep.

Een voorbereidingsperiode van twee jaar was nodig voor het project. De uitvoering nam slechts een periode van zes weken in beslag, dankzij de „goede samenwerking” tussen aannemer, installateur, andere betrokkenen en vrijwilligers.

Op de nieuwe vloer is een tegelvloer gelegd die de authentieke uitstraling van het kerkgebouw bewaart, meldt ouderling-kerkrentmeester C. G. van Ooijen. Een paar kleine banken zijn verwijderd omdat er ruimte moest komen voor de verwarmingsinstallatie.

De gemeente kwam de achterliggende weken samen in het gebouw van het Van Lodenstein College te Kesteren.