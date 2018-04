Nieuwe toekomst voor diaconessenhuis in Amerongen

De verkoop van ZendingsDiaconessenhuis Bethanië in Amerongen aan Stichting Heart Cry geeft een dubbel gevoel, zegt zuster Greet Verhoeven, leidinggevend diacones.

De zendingsdiaconessen zijn blij dat het pand in betrekkelijk korte tijd verkocht is, binnen een jaar nadat de plannen voor de verhuizing definitief werden. „Het is echter een hele stap om het huis, waarin zo veel van onze geschiedenis ligt, te moeten loslaten.”

Omdat toetreding van nieuwe diaconessen uitbleef en het pand te groot werd voor de overgebleven zusters, besloten de zeven diaconessen in 2017 het karakteristieke onderkomen te verkopen. Dinsdag werd duidelijk dat het huis volgende week van eigenaar verandert. Stichting Heart Cry zal het pand naar verwachting in juli 2019 betrekken.

De diaconessen maken al 83 jaar gebruik van deze locatie. Ze vormen een leefgemeenschap en stellen hun leven in dienst van God. Onder het motto ”Ontvangen en doorgeven met hart en handen” bieden ze gastvrijheid aan mensen die behoefte hebben aan stilte en rust.

Verhoeven voelt zich wel aangesproken door de missie en de identiteit van appel- en opwekkingsbeweging Heart Cry. „Bij de verkoop was het voor ons belangrijk dat de nieuwe bestemming van het gebouw recht zou doen aan de geschiedenis van deze voor ons bijzondere plek. We zijn blij dat de plannen van Heart Cry daar mooi bij aansluiten. Ik ben benieuwd welke activiteiten de stichting in Amerongen gaat ontplooien. Het lijkt erop dat het werk hier verder mag gaan.” De partijen gaan in de toekomst bekijken wat zij voor elkaar kunnen betekenen.

De diaconessen hopen in maart 2019 te verhuizen naar een appartementencomplex aan de Koenestraat, zo’n halve kilometer dichter bij het centrum van Amerongen. In het complex, dat nog gebouwd moet worden, komen verschillende gemeenschappelijke ruimtes. Verhoeven: „Gasten blijven welkom, maar het wordt allemaal wat kleinschaliger. Het gaat ons om de ontmoeting met de ander. Daar willen wij ons nieuwe huis voor openstellen.”

Arjan Baan, directeur van Heart Cry, geeft op de website van het Zendings-Diaconessenhuis aan dat de stichting de aankoop van het pand als „een geschenk uit de hemel” beschouwt. De medewerkers ervaren de aankoop „als een nieuwe en bijzondere stap in de toekomst. Het ontstaan van het zendingshuis komt voort uit een geestelijke opwekking in de vorige eeuw. Wij beschouwen het als een groot voorrecht om op dat geestelijke fundament vanuit dit prachtige gebouw christenen en geestelijk werkers te mogen toerusten voor de grote zendingsopdracht.” Op dit moment is Baan voor een tiendaags programma in de Verenigde Staten. Hij deelt daarvandaan mee dat het gebouw in Amerongen wordt ondergebracht in een nieuwe stichting. Het diaconessenhuis moet een interkerkelijk ontmoetings- en toerustingscentrum worden voor discipelschap, evangelisatie en zending.