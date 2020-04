Nieuwe Testament in symbolentaal voor doven en blinden

Wycliffe Bijbelvertalers brengt het Nieuwe Testament uit in een symbooltaal voor dove en blinde mensen.

Dit berichtte The Christian Post onlangs op haar website.

Het gaat om de Symbolic Universal Notation (SUN). Daarin worden Bijbelse woorden weergegeven met symbolen. Wycliffe heeft deze ‘taal’ zelf ontwikkeld.

Binnen een week kunnen doven en blinden wereldwijd beginnen met het aanleren ervan.

Volgens de leider van het SUN-programma, Lori Jenkins, gaat het om een unieke ‘vertaling’. „In feite hebben we de hoofdstukken en verzen van het Nieuwe Testament opgedeeld in ”concepten”. Voor elk concept hebben we een symbool bedacht.”

Het vorig jaar gereedgekomen Nieuwe Testament in de SUN-taal werd in februari officieel gepresenteerd in Orlando.

Wycliffe wil op deze manier zo’n 56 miljoen mensen met het Evangelie bereiken voor wie een andere mogelijkheid om de Bijbel te lezen waarschijnlijk niet bestaat.