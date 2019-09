Nieuwe synagoge op interreligieus complex in Abu Dhabi

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) willen een nieuwe synagoge bouwen als onderdeel van een complex dat het gesprek tussen de geloofsrichtingen wil bevorderen.

Het complex biedt ook plaats aan een moskee en een kerk. Het is de bedoeling dat het Abrahamitische Familie Huis opengaat in 2022. De lancering van het complex in Abu Dhabi is het resultaat van een bezoek van paus Franciscus aan de VAE begin dit jaar. Gedurende dit bezoek tekende de paus een verklaring waarin opgeroepen wordt tot godsdienstige tolerantie en dialoog.