Nieuwe site voor deputaatschap Israël

Het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten heeft onlangs een nieuwe website in gebruik genomen.

Dat maakt het deputaatschap deze week bekend. Op de vernieuwde website is informatie te vinden over de verschillende werkgebieden van het deputaatschap, gegroepeerd onder de drie pijlers van het werk: evangelieverkondiging, lectuurverspreiding en hulpverlening.

Ook staat er een overzicht van de komende activiteiten, algemene informatie en een bibliotheek met naslagwerk. Nieuw is de jongerenpagina, waar een inkijkje wordt gegeven in het vrijwilligerswerk dat jongeren in Israël hebben gedaan. Daarnaast is er een Help meepagina, waar de bezoeker informatie kan vinden hoe hij het Deputaatschap kan ondersteunen en kan helpen om het werk breder onder de aandacht te brengen.

Via de website kunnen afspraken gemaakt worden voor presentaties in gemeenten en voor verenigingen. Verder is er de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de digitale nieuwsbrief onder het kopje ”Blijf op de hoogte” onderaan de website. Deze nieuwsbrief wordt iedere twee maanden per e-mail verstuurd.