Nieuwe rooms-katholieke kerk in Almere

De Sint-Bonifatiusparochie is bezig met de bouw van een nieuwe kerk in Almere. Dat meldt de parochie in een speciale bouwkrant. De eerste paal voor het kerkgebouw werd in mei 2019 geslagen. De parochie heeft tot nu toe geen eigen kerkgebouw. Een van de redenen voor de bouw van de nieuwe kerk is dat er in Almere in de loop van de tijd veel rooms-katholieken uit andere Europese landen, Latijns-Amerika, Afrika en Azië kwamen. „Daardoor kreeg de geloofsbeleving een andere gedaante. Men miste een katholieke uitstraling in de bestaande gebouwen en tevens groeide er een diepere beleving van de katholieke liturgie die niet tot zijn recht kan komen binnen de samenwerkingsverbanden. Het verlangen naar een eigen gebouw werd steeds concreter.”

Het bisdom neemt het grootste deel van de financiering van het kerkgebouw voor zijn rekening. De parochie zorgt voor de inrichting. Een paar jaar geleden zijn de banken van de inmiddels gesloten Heilige Geest-kerk in Amstelveen overgenomen.

De parochie is een actie begonnen om aan voldoende geld te komen. Een eerdere geldinzamelingsactie leverde 120.000 euro op, maar dat is niet genoeg. Het streven is om nu 150.000 euro in te zamelen.

In het blad zegt pastoor Sander Koppers „de enige bouwpastoor” in Nederland te zijn.