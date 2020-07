Nieuwe reconstructie schrijn Thomas Becket gereed

Met behulp van nieuw bewijsmateriaal hebben wetenschappers geprobeerd een digitale reconstructie te maken van de schrijn van Thomas Becket, een bekende aartsbisschop van Canterbury uit de twaalfde eeuw.

Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksgroep Taylor & Francis, dat eerder deze maand verscheen.

De schrijn van Becket kreeg op 7 juli 1220, deze maand precies 800 jaar geleden, een plaats in de Trinity Chapel van de kathedraal van Canterbury. Dat vormde destijds een plechtige gebeurtenis, waarbij onder anderen koning Henry III aanwezig was.

Het graf van Becket gold als het belangrijkste bedevaartsoord in het middeleeuwse Engeland. Het werd honderden jaren lang bezocht door pelgrims die op zoek waren naar een wonderbaarlijke genezing.

Martelaar

Becket, die sinds 1162 aartsbisschop van Canterbury was en in het jaar 1170 in de kathedraal werd vermoord door ridders van koning Henry II, was voor hen een martelaar en heilige.

Na de Reformatie van Engeland in de zestiende eeuw werden de schatten van veel kerken in het land vernietigd. Dat gebeurde in 1538 ook met de schrijn van Thomas Becket.

Nadien waren de vorm en de afmetingen ervan jarenlang onderwerp van discussie onder historici.

Begin deze maand maakte het Journal of the British Archaeological Association echter melding van een nieuwe videodigitalisatie die de meest nauwkeurige weergave van de schrijn tot nu toe heet te zijn.